Миграционный эксперт усомнился в эффективности новых ограничений для приезжих с судимостью

Эксперт Коженов: Новые нормы для мигрантов с судимостью не изменят действующую практику

Предложенные нормы, в соответствии с которыми мигрантам с неснятой или непогашенной судимостью будут отказывать в выдаче российского гражданства и вида на жительство (ВНЖ), вряд ли существенно изменят действующую практику. Такое мнение в беседе с «Радио КП» выразил миграционный эксперт Вадим Коженов.

По словам эксперта, действующее законодательство уже регулирует порядок получения российского гражданства для этой категории иностранцев.

«У нас 5 ноября прошлого года вышел указ президента № 821, в котором четко сказано, что вид на жительство и гражданство сейчас дается через заключение военного контракта. Соответственно, заключают всем, кто сидит в тюрьмах, за разные преступления, они идут на СВО и после этого получают гражданство», — заявил Коженов.

При этом Коженов обратил внимание на то, что предложенные ранее изменения касаются только вопросов предоставления гражданства и вида на жительство. Порядок же выдачи патентов на работу для иностранных граждан остается прежним и новыми нормами не затрагивается.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект об отказе в российском паспорте мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами. Кроме того, иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание, однако это не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище в России.