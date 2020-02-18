Якубович прокомментировал спасение потерявшего сознание Диброва

Телеведущий Леонид Якубович, который пришел на помощь потерявшему сознание Дмитрию Диброву, отказался считать себя спасителем коллеги. В разговоре с «Комсомольской правдой» он прокомментировал инцидент, произошедший в кинотеатре «Октябрь».

Якубович считает произошедшее рядовым случаем и не видит в нем ничего особенного. По его словам, нужно просто знать, что делать в таких ситуациях, не поддаваться панике и избегать суеты.

Ранее сообщалось, что Якубович спас Диброва, когда тому стало плохо в московском кинотеатре «Октябрь». Он быстро среагировал на случившееся, позвонил Елене Малышевой, попросил вызвать скорую помощь и сопроводил коллегу в больницу.

Сам Дибров подтвердил, что потерял сознание и был госпитализирован, но добавил, что не произошло ничего серьезного.

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