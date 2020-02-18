Дмитрий Дибров пережил микроинсульт

У телеведущего Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт. Как сообщил РИА Новости представитель ведущего Табриз Шахиди, диагноз был подтвержден во время медицинского обследования.

Шахиди рассказал, что Дибров чувствует себя удовлетворительно, самостоятельно передвигается, общается с друзьями и близкими. Представитель телеведущего добавил, что врачи порекомендовали пережившему микроинсульт Диброву продлить госпитализацию до 7-10 дней.

Диброву стало плохо в московском кинотеатре «Октябрь» вечером 17 февраля. Его коллега Леонид Якубович быстро среагировал на случившееся, позвонил телеврачу, доктору медицинских наук Елене Малышевой, а также попросил вызвать скорую помощь и сопроводил Диброва в больницу.

Позже ведущий сообщил подробности своей госпитализации. Он заявил, что с ним не случилось ничего серьезного, и опроверг слухи о том, что перенес инсульт, и о приступе эпилепсии. Телеведущий добавил, что в течение дня планирует выписаться из больницы и вернуться домой.

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