Обморок Диброва попал на видео

В сети появилась видеозапись с камер наблюдения в кафе кинотеатра «Октябрь», на котором видно, как телеведущий Дмитрий Дибров потерял сознание. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На попавших в сеть кадрах видно, как вокруг упавшего в обморок телеведущего собираются люди, которые пытаются оказать ему первую помощь. Его коллега Леонид Якубович сохраняет спокойствие и руководит процессом. Все это время Дибров находится без сознания. Позже приезжают медики, погружают телеведущего на носилки и увозят.

У Диброва диагностировали микроинсульт. Его представитель Табриз Шахиди заявил, что ведущий чувствует себя удовлетворительно, но пробудет в больнице какое-то время.

Дибров потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь» вечером 17 февраля. Якубович среагировал на случившееся, попросил вызвать скорую помощь, позвонил телеврачу, доктору медицинских наук Елене Малышевой, а также сопроводил Диброва в больницу.

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