Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Сахар, белый хлеб и рис действительно могут влиять на качество сна, сообщила врач и ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева. Так она прокомментировала Ura.ru результаты исследования ученых из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете.

По ее словам, рафинированные углеводы, содержащиеся в таких продуктах, отрицательно влияют на организм, поэтому «бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем». Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.

Телеврач подчеркнула, что есть эти продукты можно, но в умеренных количествах, чтобы в ответ на их прием не выбрасывался инсулин. «Можно есть хоть торты, хоть конфеты, хоть сахар — но маленькими порциями», — заключила она.

Согласно ранее опубликованному исследованию специалистов, такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы. Ученые посоветовали включить в рацион овощи и фрукты, так как они благоприятно влияют на сон.

С научной работой согласился и российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов оказывают негативное влияние на качество сна.

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