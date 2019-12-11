Малышева разоблачила популярные гаджеты для красоты

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» разоблачила опасные косметологические устройства, популярные среди россиянок. Фрагмент эфира доступен на сайте Первого канала.

Телеврач рассказала, что подобные «гаджеты для красоты» можно приобрести в сети. Первое устройство, продемонстрированное в студии, было призвано убрать так называемые морщины-марионетки — складки по бокам от губ до подбородка. Для этого девушке следует сжимать губы, удерживая по рту специальную пластиковую распорку.

«Но что мы здесь будем тренировать? Мы будем мимическую мускулатуру тренировать», — пояснил врач Дмитрий Шубин. «И круговую мышцу рта», — добавила Малышева. Ведущие заявили, что никакой пользы такой гаджет не принесет, особенно он бессмыслен в борьбе с дряблостью кожи.

Далее в студии продемонстрировали помпу, нацеленную на увеличение объема груди. Ведущие заметили, что такое же устройство нередко используют для ягодиц. Герман Гандельман и Малышева заметили, что за счет отека и гематом грудь, конечно, увеличится, но через некоторое время все вновь вернется к привычному размеру.

В финале передачи модель показала действие аппарат для изменения формы носа. Соведущий Андрей Продеус заметил, что такой гаджет может быть даже опасным, так как физически воздействует на слизистую и носовую перегородку. Мелкая вибрация может вызвать воспаление, и точно не поможет выпрямить перегородку.

Ранее Малышева рассказала, какие советы лечения пищевого отравления, найденные в сети, могут быть опасными. Выяснилось, что рекомендация пить отвар мать-и мачехи может нанести серьезный вред здоровью.

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