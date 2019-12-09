Малышева перечислила бессмысленные и опасные для здоровья советы из сети

Телеведущая Елена Малышева рассказала, какими советами из интернета нельзя пользоваться при лечении пищевого отравления. Фрагмент передачи «Жить здорово!» доступен на сайте Первого канала.

Героиней эфира стала женщина, которая отравилась во время празднования годовщины свадьбы. Она уточнила, что пыталась лечить симптомы отравления по рецепту из сети — отваром укропа с сахаром. Ведущая отметила, что единственная положительная сторона этого совета — употребление жидкости.

Малышева и ее соведущий Дмитрий Шубин выяснили, какие еще советы по лечению отравления можно обнаружить в сети. Один из наиболее распространенных рецептов — пить отвар мать-и-мачехи. «Есть очень достоверные и серьезные исследования, которые показали, что настои и отвары мать-и-мачехи обладают гепатотоксичным эффектом», — заявил Шубин. Он пояснил, что такое «лекарство» опасно, так как может серьезно навредить печени.

Бессмысленными в эфире передачи назвали советы пить отвар валерианы и употреблять активированный уголь в малых дозах. Выяснилось, что среди пользователей сети бытует мнение, что для лечения отравления достаточно одной таблетки этого средства. Малышева заверила, что для облегчения симптомов интоксикации необходим целый стакан лекарства. Врачи уточнили, что важнее всего при отравлении для пациента — избежать обезвоживания.

Ранее Малышева рассказала о мифах, связанных с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Врач насчитала пять популярных заблуждений и разоблачила их в своем видеоролике.

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