Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ

Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ). Ролик опубликован в ее Instagram-аккаунте.

В нем утверждается, что данное обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры, хотя часто пациенты считают их одинаковыми. В видео поясняется, что МРТ работает на основе магнита, а КТ проводится с помощью рентгеновских лучей.

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Также Малышева уточнила, что МРТ не следует делать в качестве замены остальных процедур, а только в тех случаях, когда другие методы диагностики продемонстрировали сомнительный результат. Также она допустила необходимость этого обследования в случае подозрений на наличие патологии головного и спинного мозга, позвоночника, а также органов брюшной полости.

Она отметила, что процедура занимает около получаса, поэтому к ней нужно готовиться: не употреблять жидкость примерно за два часа до проведения и посетить туалет. Также телеврач добавила, что МРТ — это безболезненное и безвредное обследование. В ролике указано, что это достигается благодаря его принципу работы: на магнитах, без какого-либо облучения.

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