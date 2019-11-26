Малышева перечислила главные опасности для офисных сотрудников

Телеведущая Елена Малышева рассказала, какими заболеваниями может обернуться для офисных работников сидячий образ жизни. Фрагмент передачи «Жить здорово!» доступен на сайте Первого канала.

Малышева продемонстрировала последствия малоподвижного образа жизни на пяти героях-«работниках месяца», имеющих различные проблемы. Помимо этого, в студии поставили британскую модель «работника из будущего», которая демонстрирует признаки всех возможных заболеваний.

Большинство офисных сотрудников пожаловались на лишний вес, варикоз и искривления позвоночника. Позднее соведущий Малышевой Герман Гандельман подтвердил, что офисная работа ведет к ожирению, синдрому раздраженного глаза или синдрому сухого глаза, варикозу и остеопорозу.

Медики рекомендовали больше двигаться, делать специализированные упражнения для пресса, а также увлажнять офисные помещения.

Ранее в ноябре Малышева перечислила симптомы, которые могут помочь самостоятельно определить опухоль в мозге. На это могут указать деформации носогубных складок или внезапные проблемы в организме.

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