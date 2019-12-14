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Выявлены вызывающие бессонницу продукты

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Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Авторами исследования были проанализировали данные более чем 50 тысяч человек, которые раскрыли свой рацион питания. Согласно выводам ученых, такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы.

«Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон», — объяснили специалисты.

Ученые посоветовали включить в рацион овощи и фрукты, поскольку они благоприятно влияют на сон.

В 2017 году австралийский диетолог Рик Хэй назвал продукты для хорошего сна. На первом месте у эксперта зеленый и белый чай. Содержащийся в них L-теанин поможет успокоить нервную систему. На втором месте — чай из ромашки, который избавит от тревоги. На третьей позиции — корица. Дело в том, что каждые несколько часов люди просыпаются из-за колебания уровня сахара в крови. Корица поможет стабилизировать этот показатель, а у больных диабетом даже снизить его.

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