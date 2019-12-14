В России оценили список вызывающих бессонницу продуктов

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил список вызывающих бессонницу продуктов, который ранее представили ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США). Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.

Он подтвердил данные о том, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, включая сахар, белый хлеб, белый рис, оказывают негативное влияние на качество сна.

По его словам, рафинированные углеводы создают гипогликемию, вслед за которой возникает повышенный уровень инсулина, который потом падает. «Все время идут такие качели», — заметил врач, добавив, что это сказывается на метаболическом сообщении клеток головного мозга.

Для хорошего сна Болибок посоветовал употреблять перед сном «длинные» углеводы — например, зерновые и крупы. Для сведения к минимуму скачков инсулина можно выпить теплое молоко с медом, добавил он.

Ранее 14 декабря ученые выяснили, что некоторые продукты повышают уровень сахара в крови, что становится одной из причин бессонницы. Специалисты порекомендовали включить в рацион овощи и фрукты, поскольку они благоприятно влияют на сон.

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