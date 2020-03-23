Российскую чиновницу обвинили в отказе от самоизоляции после поездки в Китай

В Екатеринбурге местная чиновница Алена Ерегина якобы отказалась от самоизоляции после поездки за границу и ходила на работу с симптомами ОРВИ. Об этом Ura.ru сообщили коллеги чиновницы.

«Ерегина неделю назад вернулась из Китая больная. Она продолжает ходить на работу, ведет прием подчиненных, постоянно кашляет и чихает. Но ведь известно, что люди, вернувшиеся из-за границы, тем более с простудой, должны лежать в инфекционном отделении», — заявили изданию в управлении культуры городской администрации.

По словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчян, никаких признаков ОРВИ у Ерегиной нет. Чиновница, в свою очередь, отказалась комментировать изданию ситуацию.

19 марта все регионы России перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Россияне, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении на горячую линию. Туристам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в столице. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.

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