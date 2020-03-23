Российскую чиновницу обвинили в отказе от самоизоляции после поездки в Китай

В Екатеринбурге местная чиновница Алена Ерегина якобы отказалась от самоизоляции после поездки за границу и ходила на работу с симптомами ОРВИ. Об этом Ura.ru сообщили коллеги чиновницы.
«Ерегина неделю назад вернулась из Китая больная. Она продолжает ходить на работу, ведет прием подчиненных, постоянно кашляет и чихает. Но ведь известно, что люди, вернувшиеся из-за границы, тем более с простудой, должны лежать в инфекционном отделении», — заявили изданию в управлении культуры городской администрации.
По словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчян, никаких признаков ОРВИ у Ерегиной нет. Чиновница, в свою очередь, отказалась комментировать изданию ситуацию.
19 марта все регионы России перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Россияне, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении на горячую линию. Туристам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в столице. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения