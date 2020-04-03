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Власти Москвы объяснили права и обязанности граждан во время режима изоляции

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Москвы объяснили права и обязанности граждан во время режима изоляции. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что выходить из дома москвичи могут для поездок на работу (только те, кому можно работать), обращения за экстренной медицинской помощью, похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора. Также позволяется гулять с домашними животными, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

В мэрии отметили, что в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию — нельзя подходить друг к другу на расстояние менее полутора метров. Для этого в магазинах, аптеках и общественном транспорте наносится специальная разметка.

Жителям Москвы рассказали, что в настоящее время медицинские учреждения открыты только для оказания неотложной помощи. При симптомах заболеваний и состояниях, которые требуют осмотра врача, следует вызвать его на дом. Также в государственных ветеринарных клиниках оказывают только неотложную помощь.

Москвичам, которых признают безработными во время действия ограничительных мер и в течение 30 дней после их отмены, назначат компенсационную выплату в размере 19 500 рублей в месяц. На нее также могут претендовать те, кто проходит профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению центра занятости населения столицы.

Для жителей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями в качестве поддержки получат материальную помощь в размере четырех тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем. Глава государства уточнил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, действующие в Москве из-за распространения коронавируса, до 1 мая. В частности, это касается запрета на проведение в городе массовых мероприятий, а также на посещение парков, зон отдыха и мест общепита.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

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