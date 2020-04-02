Власти Москвы запретили проведение массовых мероприятий до 1 мая

До 1 мая в Москве будут запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном в его блоге.

«Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», — говорится в документе.

Также до 1 мая запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.

По словам Собянина, принятое президентом России решение о введении нерабочей нелели дало хороший результат. Так, загруженность общественного транспорта снизилась на 70-80 процентов, что помогает сдерживать темпы распространения инфекции.

Ранее президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем. Глава государства уточнил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 2 475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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