Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники». Об этом сообщил в интервью «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.

По его словам, люди, которые переносят COVID-19 без клинических проявлений, продолжают заражать остальных.

Нетесов отметил, что среди общего числа зараженных таких людей может быть от десяти до 50 процентов. Также профессор добавил, что объявленные в стране нерабочие дни помогут справиться ситуацией. Он предложил запустить тестирование граждан на наличие иммунитета к инфекции. «Надо обязательно начать тотально проверять на COVID-19 всех контактировавших с больными. В штате Вашингтон вспышка началась, судя по всему, с одного или двух бессимптомников, которые заразили кучу людей», — сказал ученый.

Также специалист отметил возможную опасность передачи вируса после выздоровления. По словам Нетесова, остатки разрушенных клеток с вирусом выходят при кашле и чихании. Это явление еще исследуется, но его надо обязательно учитывать, считает ученый. Он сказал, что при выписке следует проверять пациента на присутствие вируса «в мокроте или носоглоточных смывах».

Ранее Нетесов сообщил, что коронавирус SARS-CoV-2 на одежде убивает особый режим работы стиральной машины. По словам ученого, получасовая стирка при 60 градусах по Цельсию сделает одежду безопасной.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

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