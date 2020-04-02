Назван убивающий коронавирус на одежде режим стирки

Коронавирус SARS-CoV-2 на одежде убивает особый режим работы стиральной машины, сообщил «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.

По его словам, температура инактивации вирусов SARS-CoV и SARS-CoV-2 одинакова. «Различий в геномах всего 20 процентов, а общее строение вирусных частиц и набор белков одинаковы. Кроме температуры, необходимы поверхностно-активные вещества, содержащиеся в любом стиральном порошке. Так что, на мой взгляд, даже получасовая стирка при 60 градусах цельсия сделает одежду безопасной», — сказал ученый.

По мнению Ирины Рыбаулиной, заведующей кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета имени Алексея Косыгина, такой режим стирки могут выдержать только изделия из натуральных тканей, например, льна и хлопка.

Заведующая кафедрой технологии и проектирования тканей и трикотажа Костромского государственного университета Марина Богатырева предложила деликатные ткани стирать при меньших температурах, а затем обрабатывать паром.

Альтернативным способом уничтожения SARS-CoV-2 называется оставление зараженной одежды в закрытом пакете на две-три недели, в течение которых вирус-паразит, не контактируя с хозяином, должен погибнуть.

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В марте биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США) заявил, что запрет на торговлю мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций, с которыми в последние десять лет сталкивается человек.

В том же месяце Американский колледж врачей сообщил, что SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах мокроты и кала даже в том случае, если коронавируса нет в пробах из носоглотки.

Также в марте американские и швейцарские ученые установили, что при относительной влажности воздуха от 40 до 60 процентов коронавирус SARS-CoV-2 передается от больных здоровым значительно реже, чем в условиях более низкой или высокой влажности.

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