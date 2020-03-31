Установлена подавляющая коронавирус влажность воздуха

При относительной влажности воздуха от 40 до 60 процентов коронавирус SARS-CoV-2 передается от больных здоровым значительно реже, чем в условиях более низкой или высокой влажности. Соответствующее исследование американских и швейцарских ученых о факторе, подавляющем вирус, опубликовано в журнале Annual Review of Virology, сообщает Йельский университет (США).
В публикации говорится, что эксперименты, проведенные на мышах, показали, что с вирусами наподобие SARS-CoV-2 организм лучше всего справляется при относительной влажности воздуха 50 процентов. Специалисты установили, что наибольшему росту заболеваемости COVID-19 способствует сухой холодный воздух.
Ученые отмечают, что проведенное исследование позволяет отследить связь между погодой и распространением заболевания. Специалисты призывают зимой пользоваться увлажнителями воздуха и избегать тесных и плохо вентилируемых помещений, поскольку в основном данная инфекция распространяется посредством контактов между людьми.
В марте Медицинский центр Стэнфордского университета (США) сообщил, что примерно каждый пятый заразившийся COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами.
В том же месяце Американское химическое общество сообщило, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку.
Также в марте китайские специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, где заявили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса SARS-CoV-2.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения