Установлена подавляющая коронавирус влажность воздуха

При относительной влажности воздуха от 40 до 60 процентов коронавирус SARS-CoV-2 передается от больных здоровым значительно реже, чем в условиях более низкой или высокой влажности. Соответствующее исследование американских и швейцарских ученых о факторе, подавляющем вирус, опубликовано в журнале Annual Review of Virology, сообщает Йельский университет (США).

В публикации говорится, что эксперименты, проведенные на мышах, показали, что с вирусами наподобие SARS-CoV-2 организм лучше всего справляется при относительной влажности воздуха 50 процентов. Специалисты установили, что наибольшему росту заболеваемости COVID-19 способствует сухой холодный воздух.

Ученые отмечают, что проведенное исследование позволяет отследить связь между погодой и распространением заболевания. Специалисты призывают зимой пользоваться увлажнителями воздуха и избегать тесных и плохо вентилируемых помещений, поскольку в основном данная инфекция распространяется посредством контактов между людьми.

В марте Медицинский центр Стэнфордского университета (США) сообщил, что примерно каждый пятый заразившийся COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами.

Материалы по теме «Закончилось это плохо» Как смертельные эпидемии меняли историю человечества

В том же месяце Американское химическое общество сообщило, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку.

Также в марте китайские специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, где заявили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса SARS-CoV-2.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!