Подсчитана вероятность смерти от коронавируса в зависимости от возраста

Вероятность госпитализации и смерти из-за COVID-19 возрастает с возрастом пациента. Соответствующие подсчеты по заболеванию, вызываемому коронавирусом SARS-CoV-2, представлены в публикации британских ученых в журнале The Lancet Infectious Diseases.
В статье утверждается, что риск госпитализации из-за заражения коронавирусом для детей в возрасте 0-9 лет составляет 0 процентов, а для 10-19 лет — 0,1 процента. Для взрослых 20-29 лет данный показатель оценивается в 1 процент, 30-39 лет — 3,4 процента, 40-49 лет — 4,3 процента, 50-59 лет — 8,2 процента, 60-69 лет — 11,8 процента, а 70-79 лет — 16,6 процента. Для людей старше вероятность госпитализации из-за COVID-19 максимальна и составляет 18,4 процента.
Вероятность смерти из-за COVID-19 для пациентов 39 лет и младше приближается к нулю. Для людей в возрасте 40-49 лет — 0,2 процента, 50-59 лет — 0,6 процента, 60-69 лет — немногим менее 2 процентов, 70-79 лет — 4,3 процента, 80 лет и старше — 7,8 процента.
По оценкам специалистов, до окончания пандемии COVID-19 может заразиться 50-80 процентов населения планеты. Подсчеты ученых основаны на данных о 44 700 случаях заболевания в Китае.
В марте Американский колледж врачей сообщил, что SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах мокроты и кала даже если коронавируса нет в пробах с носоглотки.
В том же месяце американские и швейцарские ученые установили, что при относительной влажности воздуха от 40 до 60 процентов коронавирус SARS-CoV-2 передается от больных здоровым значительно реже, чем в условиях более низкой или высокой влажности.
Также в марте Медицинский центр Стэнфордского университета (США) сообщил, что примерно каждый пятый заразившийся COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения