В РПЦ разрешили исповедоваться по телефону или Skype во время самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.
«Если человек в период массовой самоизоляции из-за коронавируса хочет совершить таинство исповеди, то он может договориться со священником об индивидуальной исповеди, а в некоторых случаях исповедаться по телефону или Skype», — заявил митрополит на онлайн-конференции с верующими.
По его словам, священник может принять человека в индивидуальном порядке. Митрополит отметил, что в таком формате можно пообщаться, задать вопросы и принести исповедь.
Ранее в марте митрополит Иларион раскритиковал протоиерея Андрея Ткачева, который пришел на проповедь в храм в противогазе в знак протеста против повального ношения масок и тиражирования в СМИ темы коронавируса.
По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения