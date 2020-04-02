В РПЦ разрешили исповедоваться по телефону или Skype во время самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

«Если человек в период массовой самоизоляции из-за коронавируса хочет совершить таинство исповеди, то он может договориться со священником об индивидуальной исповеди, а в некоторых случаях исповедаться по телефону или Skype», — заявил митрополит на онлайн-конференции с верующими.

По его словам, священник может принять человека в индивидуальном порядке. Митрополит отметил, что в таком формате можно пообщаться, задать вопросы и принести исповедь.

Ранее в марте митрополит Иларион раскритиковал протоиерея Андрея Ткачева, который пришел на проповедь в храм в противогазе в знак протеста против повального ношения масок и тиражирования в СМИ темы коронавируса.

По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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