Число умерших с коронавирусом россиян приблизилось к 60

Число умерших с коронавирусом в России выросло до 58, за последние сутки скончались 11 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

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Ранее во вторник сообщалось, что в России нашли способ лечения пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Речь идет о применении препарата «Даларгин».

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. По его мнению, не стоит исключать ухудшения ситуации.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За сутки выявлено свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зафиксировано в Москве — 697 случаев, следом идет Санкт-Петербург (69 случаев), Московская область (67 случаев).

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