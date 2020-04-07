Число умерших с коронавирусом россиян приблизилось к 60

Число умерших с коронавирусом в России выросло до 58, за последние сутки скончались 11 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник сообщалось, что в России нашли способ лечения пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Речь идет о применении препарата «Даларгин».
3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. По его мнению, не стоит исключать ухудшения ситуации.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За сутки выявлено свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зафиксировано в Москве — 697 случаев, следом идет Санкт-Петербург (69 случаев), Московская область (67 случаев).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения