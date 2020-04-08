Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом в России

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки. Всего коронавирусом заразилось 1175 человек в 56 регионах, больше всего инфицированных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы.
В Москве за последние сутки зарегистрировано 660 случаев коронавируса, в Московской области — 95. В Санкт-Петербурге зафиксировано 34 случая заражения, в Ленинградской области — 32. Кроме того, 27 случаев зарегистрировано в Республике Марий Эл, 25 — в Мурманской области, 24 — в Краснодарском крае и Нижегородской области.
Полностью выздоровели за последние сутки 86 человек.
С учетом новых случаев общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения