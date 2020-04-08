Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом в России

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки. Всего коронавирусом заразилось 1175 человек в 56 регионах, больше всего инфицированных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы.

1175 человек заразились коронавирусом в 56 регионах по состоянию на 8 апреля

В Москве за последние сутки зарегистрировано 660 случаев коронавируса, в Московской области — 95. В Санкт-Петербурге зафиксировано 34 случая заражения, в Ленинградской области — 32. Кроме того, 27 случаев зарегистрировано в Республике Марий Эл, 25 — в Мурманской области, 24 — в Краснодарском крае и Нижегородской области.

Полностью выздоровели за последние сутки 86 человек.

С учетом новых случаев общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

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