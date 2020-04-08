Уровень изоляции российских регионов сравнили

Эксперты фонда «Петербургская политика» сравнили уровень изоляции российских регионов в связи с эпидемией коронавируса. О результатах анализа в ежемесячном докладе организации сообщает газета «Ведомости».
Для сравнения уровня изоляции был выведен индекс вирусного суверенитета, по которому все российские регионы были разделены на три группы. Значение повышалось в зависимости от количества принятых решений, которые выпадали из среднероссийской повестки, пояснил президент фонда Михаил Виноградов.
В 14 регионах страны индекс вирусного суверенитета был оценен как высокий. Отмечается, что в таких субъектах принимались жесткие меры касательно въезда из других регионов, пассажирского транспорта, регулирования торговли и прочих сфер, контроля над прибывшими из других регионов и туризма. а также наблюдалось нагнетание обстановки относительно жителей Москвы.
В группу со средним вирусным суверенитетом вошли 33 региона России. Чаще всего в них меры включают в себя режим самоизоляции и некоторые дополнительные ограничения. Они могут касаться транспорта или продажи алкоголя. Остальные 36 субъектов ограничились минимальными мерами изоляции, посчитали эксперты.
Отмечается, что из-за особого положения в рейтинг не вошли Москва и Подмосковье.
2 апреля президент Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил, что губернаторы получат дополнительные полномочия в связи с распространением нового коронавируса. По его словам, главы субъектов федерации будут решать, какой режим вводить для борьбы с коронавирусом, исходя из ситуации.
Почти во всех регионах РФ действует режим всеобщей изоляции, в рамках которого выходить на улицу разрешается только по уважительным причинам. Среди них — выгул собаки, поход в магазин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения