Путин дал губернаторам дополнительные полномочия из-за коронавируса

Губернаторы получат дополнительные полномочия в связи с распространением нового коронавируса, объявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам в четверг, 2 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, главы субъектов федерации будут решать, какой режим вводить для борьбы с коронавирусом, исходя из ситуации. «До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий», — сказал Путин.
Губернаторы при принятии решений должны также учитывать состояние экономики и ключевой инфраструктуры, добавил российский лидер.
Почти во всех регионах РФ действует режим всеобщей изоляции, в рамках которого выходить на улицу разрешается только по уважительным причинам. Среди которых — выгул собаки, поход в магазин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения