Путин дал губернаторам дополнительные полномочия из-за коронавируса

Губернаторы получат дополнительные полномочия в связи с распространением нового коронавируса, объявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам в четверг, 2 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, главы субъектов федерации будут решать, какой режим вводить для борьбы с коронавирусом, исходя из ситуации. «До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий», — сказал Путин.

Губернаторы при принятии решений должны также учитывать состояние экономики и ключевой инфраструктуры, добавил российский лидер.

Почти во всех регионах РФ действует режим всеобщей изоляции, в рамках которого выходить на улицу разрешается только по уважительным причинам. Среди которых — выгул собаки, поход в магазин.

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