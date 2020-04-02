Объяснено решение Путина наделить губернаторов дополнительными полномочиями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина наделить губернаторов дополнительными полномочиями в связи с распространением коронавируса. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 2 апреля.

«Главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — сказал Песков.

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Он отметил, что решения губернаторов будут приниматься в координации с правительственной комиссией.

Ранее Путин объявил апрель нерабочим месяцем. Глава государства уточнил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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