Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств. Это следует из указа российского лидера, передает РИА Новости.
Как отмечается в тексте документа, установить особый порядок и обеспечить реализацию других ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавируса должны руководители высших исполнительных органов власти субъектов России. При этом подчеркивается, что данный порядок не будет распространяться на транспортные средства, осуществляющие межрегиональные перевозки.
Ранее 2 апреля Путин в ходе обращения к гражданам объявил нерабочим весь апрель. По словам президента, данное решение направлено на борьбу с распространением коронавируса. При этом глава государства допустил, что ограничения могут быть сняты раньше, если это позволит ситуация.
По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. Большая их часть — 2475 — зарегистрирована в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения