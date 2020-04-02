Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств. Это следует из указа российского лидера, передает РИА Новости.

Как отмечается в тексте документа, установить особый порядок и обеспечить реализацию других ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавируса должны руководители высших исполнительных органов власти субъектов России. При этом подчеркивается, что данный порядок не будет распространяться на транспортные средства, осуществляющие межрегиональные перевозки.

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Ранее 2 апреля Путин в ходе обращения к гражданам объявил нерабочим весь апрель. По словам президента, данное решение направлено на борьбу с распространением коронавируса. При этом глава государства допустил, что ограничения могут быть сняты раньше, если это позволит ситуация.

По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. Большая их часть — 2475 — зарегистрирована в Москве.

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