Путин признал серьезную угрозу для москвичей из-за коронавируса

В Москве пока не удалось переломить ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляцию его обращения к гражданам вел ТАСС на своем YouTube-канале.

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Глава государства признал, что на данный момент инфекция представляет серьезную угрозу для москвичей. По словам российского лидера, это связано в том числе с плотностью и численностью населения в столице.

При этом Путин отметил, что и федеральные, и местные власти принимают все необходимые меры для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации.

По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 2 475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

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