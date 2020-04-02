В Москве умерших с коронавирусом похоронят в закрытых гробах

В Москве умерших граждан с диагностированным коронавирусом решили хоронить в закрытых гробах, чтобы не допустить распространения инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ритуального сервиса «Ритуал», передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В организации отметили, что такое решение принято в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава.
Кроме того, при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг, надо будет предъявить копии медицинских свидетельств о смерти, чтобы сотрудники ритуальных служб знали диагноз умершего.
В «Ритуале» также сообщили, что стоит отказаться от массовых церемоний прощания и пользоваться масками и одноразовыми перчатками. Там добавили, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией административные учреждения, помещения приема и оформления заказов оборудовали ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями. Сотрудники «Ритуала» при общении с посетителями должны будут соблюдать дистанцию в два метра.
1 апреля «Фонтанка» сообщила, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова вынесла новое предписание, согласно которому умерших пациентов с диагностированным коронавирусом позволят хоронить только в закрытых гробах. Кроме того, городским властям поручили «исключить осуществление ритуальных церемоний для прощания с умершими». Как будет осуществляться погребение или кремация, в предписании не уточняется.
На 2 апреля число зараженных коронавирусом в России выросло до 3 548 человек в 76 регионах, за весь период зафиксировано 30 летальных случаев. Выздоровели 235 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения