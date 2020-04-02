В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram-канале.

Впервые диагноз поставили в Ямало-Ненецком округе. За сутки в стране погибли шесть человек, выздоровели — 45. Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Москве — 595 и Московской области — 43.

Таким образом число зараженных коронавирусом в России выросло до 3 548 в 76 регионах, за весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России. По его мнению, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели. А окончание вспышки, согласно стандартам заболеваемости ОРВИ, наступит примерно через 10-12 недель после этого. «То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — резюмировал врач.

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