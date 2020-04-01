Нарушителям режима изоляции в России пригрозили полицией

Минкомсвязи разработало систему слежения за россиянами, которые нарушили условия карантина и самоизоляции в связи с коронавирусом, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 апреля.

По его словам, система будет содержать данные номеров и даты госпитализации зараженных новым вирусом граждан, либо поставленных на карантин.

«Дальше по соглашению с операторами передаем данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий [карантина]» — цитирует министра его пресс-служба.

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При невыполнении условий карантина или самоизоляции нарушителю будет приходить смс-уведомление. В случае неоднократных нарушений операторы передадут информацию в полицию, пишет агентство.

Ранее о запуске системы сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По данным журналистов, программа будет анализировать данные о местоположении смартфонов зараженных коронавирусом граждан и тех, кто находился рядом с ними.

Роскомнадзор заключил, что принцип действия системы не нарушает закон о персональных данных, так как по геолокации нельзя определить личность пользователя.

В Москве и многих других регионах РФ действует режим всеобщей изоляции, при котором покидать дома гражданам разрешается только по уважительной причине. Речь идет о выгуле собаки, выносе мусора, походе за продуктами и экстренной медицинской помощи.

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