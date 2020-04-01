Нарушителям режима изоляции в России пригрозили полицией

Минкомсвязи разработало систему слежения за россиянами, которые нарушили условия карантина и самоизоляции в связи с коронавирусом, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 апреля.
По его словам, система будет содержать данные номеров и даты госпитализации зараженных новым вирусом граждан, либо поставленных на карантин.
«Дальше по соглашению с операторами передаем данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий [карантина]» — цитирует министра его пресс-служба.
При невыполнении условий карантина или самоизоляции нарушителю будет приходить смс-уведомление. В случае неоднократных нарушений операторы передадут информацию в полицию, пишет агентство.
Ранее о запуске системы сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По данным журналистов, программа будет анализировать данные о местоположении смартфонов зараженных коронавирусом граждан и тех, кто находился рядом с ними.
Роскомнадзор заключил, что принцип действия системы не нарушает закон о персональных данных, так как по геолокации нельзя определить личность пользователя.
В Москве и многих других регионах РФ действует режим всеобщей изоляции, при котором покидать дома гражданам разрешается только по уважительной причине. Речь идет о выгуле собаки, выносе мусора, походе за продуктами и экстренной медицинской помощи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения