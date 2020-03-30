В Совфеде рассказали о способах пресечь «променады» москвичей

Москва располагает необходимыми возможностями для контроля и отслеживания перемещений граждан, которые были переведены на режим самоизоляции. Об этом сообщила член Совета Федерации Инна Святенко, передает РИА Новости.

«Действительно, системы слежения, распознавания лиц — технические средства, которыми владеет Москва и Московская область — помогут пресечь променады», — сказала она.

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По ее словам, сотрудникам полиции дадут дополнительные полномочия по администрированию нарушений режима самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. С 30 марта покидать место проживания без уважительной причины запрещается всем жителям независимо от возраста. На улицу можно выходить в случае обращения за экстренной медицинской помощью, для выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин.

Позже аналогичные меры ввели в Подмосковье и Мурманской области.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин призвал российские регионы последовать этому примеру, чтобы снизить скорость распространения нового вируса.

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