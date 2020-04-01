Интернет и СМИ
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Раскрыты редкие симптомы коронавируса
Украинский «борец с русским миром» увидел капитуляцию в видеоуроках для школьников
Любителей ночных гонок наказали за нарушение карантина в российском регионе
Нарушителям режима изоляции в России пригрозили полицией
Россия сдала назад в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Российская модель с седьмым размером груди заработала миллионы на пошлых фото
В московском метро появилась дистанционная разметка 
Вылечившийся от коронавируса принц Чарльз рассказал о борьбе с болезнью
Грузинам оплатят коммуналку на время карантина
Описан коллапс медицины США во время пандемии коронавируса
Новости партнеров

За россиянами разрешили следить через смартфоны ради борьбы с коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Минкомсвязи подготовило систему слежения за россиянами, контактировавшими с теми, у кого обнаружен коронавирус. Как сообщает газета «Ведомости», программа уже работает. В Роскомнадзоре разрешили ее использование, установив, что она не нарушает закон о персональных данных.

О создании системы говорится в письме главы российского ведомства Максута Шадаева руководителям регионов страны. Журналисты убедились, что доступ в систему по адресу в интернете уже работает.

Программа будет анализировать данные о местоположении смартфонов зараженных коронавирусом граждан России и тех, кто находился рядом с ними. Все необходимые сведения должны будут предоставлять сотовые операторы.

Из данных россиян в систему будут занесены номера мобильных телефонов — без указания имени и адреса, но с датой госпитализации. Планируется, что всем, кто был замечен в контакте с заболевшими, будут отправлять сообщения о необходимости самоизоляции.

Роскомнадзор решил, что использование этой информации о гражданах не нарушает закон о персональных данных. По мнению ведомства, телефонный номер и геолокация без какой-либо дополнительной информации не являются превышением норм законодательства.

Вносить данные в систему будут в каждом регионе отдельные чиновники, которых назначат местные главы. Список с их фамилиями позже необходимо предоставить в Минкомсвязи.

Ранее в магазине приложений Google Play обнаружили программу «Социальный мониторинг», созданную для контроля за находящимися в изоляции москвичами. Позже глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что выпущенный проект был тестовым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса
Появление в Google Play приложения для контроля изоляции москвичей объяснили
Раскрыт принцип работы приложения для контроля москвичей с коронавирусом
В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

«Система должна все сделать сама»

Еще одна защита от коронавируса: как Россия движется к созданию цифрового государства
15:35Сегодня

Создатель «Дома-2» объяснил свое участие в порноскандале

14:24Сегодня

Популярный ведущий заявил о победе над коронавирусом

13:03Сегодня

Познер обвинил россиян в халатности и беспечности

Интернет и СМИ00:0428 марта

«Размер имеет значение»

В России технологии приносят миллиарды рублей. Готовы ли они стать основой экономики?
11:57Сегодня

Контактировавшая с Лещенко Кудрявцева раскрыла результаты теста на коронавирус

10:28Сегодня

Галкин объяснил популярность своей шутки о Путине

09:36Сегодня

Не желающих выходить замуж россиянок сравнили с нарушителями карантина

Интернет и СМИ00:0226 марта

Ящик Пандоры

Как российское телевидение подсело на государственные деньги
08:00Сегодня

Девушка раскрыла обман бывшего любовника и лишила его новой возлюбленной

06:00Сегодня

Ургант похвалил обматерившую россиян Гузееву

20:2131 марта

Слепаков обложил коронавирус матом

Россия
На сиденьях поездов московского метро появились наклейки «Держите дистанцию»
Сообщение об ошибке в ограничении работы метро Петербурга оказалось ошибкой
В Петербурге назвали ошибкой объявление о сокращении времени работы метро
Составлена альтернативная «карта метро» для самоизолированных москвичей
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
В стране более двух тысяч зараженных. Москва и 32 региона ушли в изоляцию
Все материалы
Мир
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
«Мне удивительно, как я там выжил»
ЛГБТ-беженцы с Кавказа ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
Китай заподозрили в утаивании реального числа смертей от коронавируса
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
В Таиланде начнут сажать в тюрьму за шутки о коронавирусе
Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом авианосца
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Все материалы
Бывший СССР
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Все материалы
Экономика
Кремль оценил возможность нефтяных переговоров с Саудовской Аравией
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
США назвали победителем в нефтяной войне с Россией
Промо
Всегда на связи
Как управлять бизнесом на расстоянии и избежать проблем
Все материалы
Силовые структуры
«Вагон за секунду стал черным, кругом было пламя»
Десять лет назад террористы взорвали столичное метро. На «Лубянке» и «Парке культуры» погибли 40 человек
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
Объяснен коронавирус человека у страдающей диареей и задыхающейся кошки
Во время пандемии «испанки» кондуктор в трамвае не пускает в салон пассажиров без защитных масок. Сиэтл, США, 1918 год«Закончилось это плохо»
Как смертельные эпидемии меняли историю человечества
МиГ-29К «необычно» улетел с авианосца
Игрушка дьявола
Огромные демоны, океаны крови и бесконечное насилие: Doom Eternal
Установлена подавляющая коронавирус влажность воздуха
Американский Чернобыль
 
Создатель Су-57 рассказал о «неправильных» F-22 и F-35
Все материалы
Спорт
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Спорт — есть!
Ставки на спорт-2020: чемпионат Белоруссии, киберспорт, настольный теннис — прогнозы на сегодня
Фуркад рассказал об отношении к россиянам
«Количество зараженных ошеломляет»
Звезда американского футбола бросил спорт ради медицины. Теперь его противник — коронавирус
Клуб КХЛ отреагировал на информацию о ликвидации из-за коронавируса
Красный Геркулес
Первого советского чемпиона мира лишили званий и опозорили. Как он вернул себе доброе имя?
Олимпийский чемпион из России рассказал о предложении принять допинг
Все материалы
Культура
Шнуров в стихах высмеял ужесточение налогов и поддержку населения «знатью»
Добро привалило
Самые смешные комедии для грустной эпохи коронавируса: лучшие сериалы месяца
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах
«Был слишком брезглив, чтобы быть терпимым»
Он написал «Покровские ворота», раздражал власть и стал народным любимцем. Умер Леонид Зорин
Дочь Миллы Йовович написала сказку на русском языке
Гуманист и коммунист
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Он понимал солдат и их окопную правду
Звезда джаза и обладатель «Грэмми» Уоллес Рони умер от коронавирса
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за пьянство
Женщина случайно узнала о секретном ребенке мужа спустя пять лет брака
«Размер имеет значение»
В России технологии приносят миллиарды рублей. Готовы ли они стать основой экономики?
Россиян предложили лишить нормального доступа к зарубежным интернет-сервисам
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Ведущая расплакалась из-за новостей о коронавирусе
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица снялась для обложки журнала в платье с высоким вырезом
Модели в одежде бренда The BlondsСняли корону
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей
Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком во время самоизоляции
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Обезображенная кислотой телеведущая снялась в откровенной фотосессии для журнала
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Модель Victoria’s Secret поделилась фотографией топлес во время карантина
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Мужчина придумал необычный способ познакомиться с девушкой на самоизоляции
Работающая по 13 часов в день медсестра рассказала о муках зараженных пациентов
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Чего они лишились и как заработают на жизнь?
Мать сочла сына мертвым из-за пугающих симптомов коронавируса
Врачи несколько раз отказали студенту в тесте на коронавирус и погубили его
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
Все материалы
Для автомобилистов придумали штраф за нарушение карантина
Почему Mustang легендарного киногероя стоит 3 миллиона долларов
Как в Америке потеряли и вновь нашли самый дорогой в истории Ford Mustang
Африканского политика похоронили вместе с его Mercedes-Benz
Сорок фотофактов о новейшем бизнес-седане Genesis G80
Все подробности о новой модели корейской премиум-марки
В России продают 39-летнюю «Волгу» из такси за 6 миллионов рублей
Безумные автомобильные видео Red Bull
Пит-стоп в невесомости на борту ИЛ-76 и пилоты Ф1 в гонке на «Нивах»
Mercedes-Benz изменил логотип из-за коронавируса
Все материалы
Дом
В Европе нашли заброшенный курорт для коммунистов
Названы основные способы мошенничества с жильем в России
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Карантин вынудил россиян выйти на балконы и запеть
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Новую инфекционную больницу в Москве показали со спутника
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Россиянам назвали альтернативу чесноку для укрепления иммунитета
Российский регион обеспечат противопожарной техникой
К Крымскому мосту построят новую трассу
Все материалы