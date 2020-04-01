За россиянами разрешили следить через смартфоны ради борьбы с коронавирусом

Минкомсвязи подготовило систему слежения за россиянами, контактировавшими с теми, у кого обнаружен коронавирус. Как сообщает газета «Ведомости», программа уже работает. В Роскомнадзоре разрешили ее использование, установив, что она не нарушает закон о персональных данных.
О создании системы говорится в письме главы российского ведомства Максута Шадаева руководителям регионов страны. Журналисты убедились, что доступ в систему по адресу в интернете уже работает.
Программа будет анализировать данные о местоположении смартфонов зараженных коронавирусом граждан России и тех, кто находился рядом с ними. Все необходимые сведения должны будут предоставлять сотовые операторы.
Из данных россиян в систему будут занесены номера мобильных телефонов — без указания имени и адреса, но с датой госпитализации. Планируется, что всем, кто был замечен в контакте с заболевшими, будут отправлять сообщения о необходимости самоизоляции.
Роскомнадзор решил, что использование этой информации о гражданах не нарушает закон о персональных данных. По мнению ведомства, телефонный номер и геолокация без какой-либо дополнительной информации не являются превышением норм законодательства.
Вносить данные в систему будут в каждом регионе отдельные чиновники, которых назначат местные главы. Список с их фамилиями позже необходимо предоставить в Минкомсвязи.
Ранее в магазине приложений Google Play обнаружили программу «Социальный мониторинг», созданную для контроля за находящимися в изоляции москвичами. Позже глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что выпущенный проект был тестовым.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения