Появление в Google Play приложения для контроля изоляции москвичей объяснили

Появившееся в Google Play приложение «Социальный мониторинг» для контроля за находящимися на карантине москвичами было тестовым. Полная версия будет запущена 2 апреля. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко.
Чиновник объяснил, что приложение было в открытом доступе для всех желающих, чтобы «собрать обратную связь с профессионального сообщества». По его словам, это помогло исправить некоторые недочеты.
Лысенко развеял несколько домыслов, которые ранее появлялись в сети. В частности, он уточнил, что приложение получает доступ только к камере, а не ко всем данным на телефоне пользователя. Также не используется эстонский сервис распознавания лиц identix.one, вместо него работают различные алгоритмы. «Туда [в Эстонию] никаких обращений и уже тем более передачи данных не осуществляется», — пояснил глава ДИТ.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения