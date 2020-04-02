В Москве выросло число выздоровевших от коронавируса пациентов

В Москве выздоровели еще 25 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

По словам Раковой, повторные тестирования пациентов показали отрицательный результат.

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Таким образом, общее число выздоровевших в Москве пациентов выросло до 140 человек — 1 апреля сообщалось о выздоровлении 115 пациентов.

2 апреля стало известно, что в Москве умерли еще три человека с диагностированным коронавирусом. Возраст пациентов — от 63 до 72 лет, у них развилась двусторонняя пневмония, а также обнаружились сопутствующие сердечно-сосудистые проблемы.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 27 человек умерли. Более чем в 50 регионах России введен режим самоизоляции, при котором гражданам можно покидать дом только по уважительным причинам — для получения экстренной медпомощи, выгула собак, походов в ближайшие магазины и аптеки.

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