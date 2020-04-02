В Москве выросло число выздоровевших от коронавируса пациентов

В Москве выздоровели еще 25 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
По словам Раковой, повторные тестирования пациентов показали отрицательный результат.
Таким образом, общее число выздоровевших в Москве пациентов выросло до 140 человек — 1 апреля сообщалось о выздоровлении 115 пациентов.
2 апреля стало известно, что в Москве умерли еще три человека с диагностированным коронавирусом. Возраст пациентов — от 63 до 72 лет, у них развилась двусторонняя пневмония, а также обнаружились сопутствующие сердечно-сосудистые проблемы.
По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 27 человек умерли. Более чем в 50 регионах России введен режим самоизоляции, при котором гражданам можно покидать дом только по уважительным причинам — для получения экстренной медпомощи, выгула собак, походов в ближайшие магазины и аптеки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения