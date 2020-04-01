Число выздоровевших пациентов с коронавирусом увеличилось в Москве

В Москве выздоровели и выписались уже 115 пациентов с коронавирусом, из них 45 человек покинули медучреждения в среду, 1 апреля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале оперштаба столицы.
По словам Раковой, все выписавшиеся пациенты находятся в хорошем состоянии. «Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается. <...> Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться», — отметила она.
Ранее главврач больницы в московском районе Коммунарка Денис Проценко сообщил, что учреждение покинули 35 пациентов, которым ставили диагноз «коронавирус». Всего в больнице остается более 150 пациентов, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены четверо.
31 марта в России было выявлено 500 новых случаев заражения новым вирусом. К этой дате общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения