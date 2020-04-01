Число выздоровевших пациентов с коронавирусом увеличилось в Москве

В Москве выздоровели и выписались уже 115 пациентов с коронавирусом, из них 45 человек покинули медучреждения в среду, 1 апреля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале оперштаба столицы.

Материалы по теме Принят закон об экстренных полномочиях правительства России За нарушение карантина и распускание слухов о нем будут строго наказывать

По словам Раковой, все выписавшиеся пациенты находятся в хорошем состоянии. «Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается. <...> Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться», — отметила она.

Ранее главврач больницы в московском районе Коммунарка Денис Проценко сообщил, что учреждение покинули 35 пациентов, которым ставили диагноз «коронавирус». Всего в больнице остается более 150 пациентов, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены четверо.

31 марта в России было выявлено 500 новых случаев заражения новым вирусом. К этой дате общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!