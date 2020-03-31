Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось

В общей сложности в Москве за все время эпидемии коронавируса излечились 70 зараженных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

За прошедшие дни из столичных больниц выписаны 42 человека с ранее подтвержденным заражением вирусом. «Все выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии», — сказала Ракова.

По ее словам, городские власти надеются, что из-за принятых мер число новых случаев инфицирования будет снижаться.

В число недавно выписанных вошли 19 пациентов московской больницы №40 в Коммунарке. Об этом написал главврач клиники Денис Проценко в своем Facebook-аккаунте. В медучреждении остались еще 59 человек с COVID-19, 127 госпитализированных ждут результатов анализа.

Ранее Ракова уточнила, что в столице более 500 горожан с коронавирусом проходят лечение на дому. В случае необходимости им бесплатно доставляют лекарства.

По данным на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 фактов заражения, 11 человек скончались. В Москве и почти трех десятках российских регионов принято решение перейти в режим всеобщей изоляции.

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