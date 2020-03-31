Названо число лечащихся от коронавируса дома жителей Москвы

Более 500 человек с коронавирусом, проживающих в Москве, лечатся на дому, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

По ее словам, четыре пациента нарушили режим карантина и были госпитализированы.

Также Ракова отметила, что больным, проходящим лечение на дому, бесплатно доставляются все необходимые препараты. При этом, если пациенту менее 65 лет и болезнь протекает в легкой форме, то ему необязательно принимать лекарства.

Ранее заммэра города сообщала, что обязательным условием лечения коронавируса на дому в Москве станет постоянный отчет о геолокации.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.

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