Россиянам предсказали сложности с препаратами для лечения коронавируса на дому

Россияне с легкой формой коронавируса, которую разрешено лечить на дому, столкнутся с сложностями при покупке необходимых лекарств, сообщают «Известия».
Речь идет об антиретровирусных препаратах лопинавир и ритонавир, которые принимают при ВИЧ-инфекции. Комбинация этих медикаментов рекомендована Минздравом и департаментом здравоохранения Москвы для профилактики и лечения нового вируса.
Опрошенные изданием эксперты предсказали, что легально россияне не смогут достать такие препараты, потому что они не встречаются в обычных аптеках и продаются по рецепту. Они выделены особым распоряжением правительства и использовать их на другие нужды сейчас нельзя.
«Известия» отмечают, что началась активная продажа индийских аналогов лопинавира и ритонавира в интернете. Доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов рекомендовал гражданам не покупать эти медикаменты, потому что их применение может быть опасно. «Они обладают рядом побочных эффектов, в числе которых жизнеугрожающие последствия. Не стоит даже пытаться искать эти лекарства», — сказал собеседник издания.
Источники в системе здравоохранения Москвы сказали «Известиям», что пока российские врачи не знают, как выписывать антиретровирусную терапию больным с коронавирусом на домашнем лечении. Специалисты ожидают разъяснений властей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения