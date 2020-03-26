Россиянам предсказали сложности с препаратами для лечения коронавируса на дому

Россияне с легкой формой коронавируса, которую разрешено лечить на дому, столкнутся с сложностями при покупке необходимых лекарств, сообщают «Известия».

Речь идет об антиретровирусных препаратах лопинавир и ритонавир, которые принимают при ВИЧ-инфекции. Комбинация этих медикаментов рекомендована Минздравом и департаментом здравоохранения Москвы для профилактики и лечения нового вируса.

Опрошенные изданием эксперты предсказали, что легально россияне не смогут достать такие препараты, потому что они не встречаются в обычных аптеках и продаются по рецепту. Они выделены особым распоряжением правительства и использовать их на другие нужды сейчас нельзя.

«Известия» отмечают, что началась активная продажа индийских аналогов лопинавира и ритонавира в интернете. Доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов рекомендовал гражданам не покупать эти медикаменты, потому что их применение может быть опасно. «Они обладают рядом побочных эффектов, в числе которых жизнеугрожающие последствия. Не стоит даже пытаться искать эти лекарства», — сказал собеседник издания.

Источники в системе здравоохранения Москвы сказали «Известиям», что пока российские врачи не знают, как выписывать антиретровирусную терапию больным с коронавирусом на домашнем лечении. Специалисты ожидают разъяснений властей.

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