Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал несколько препаратов, которые рассматриваются врачами как возможные лекарства от коронавируса. В своем Telegram-канале он написал, что эффективных средств на сегодня нет, но медики продолжают поиск новых препаратов.

По словам Мясникова, вирусные заболевания всегда лечатся очень трудно и, как правило, «проходят сами». Доктор отметил, что сейчас врачи определяют, какие препараты, показавшие эффективность во время прошлых эпидемий коронавируса, могут быть актуальны сегодня.

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Среди лекарств, которые считали «многообещающими» во время атипичной пневмонии 2002 года, он назвал противовирусные препараты, использующиеся для лечения ВИЧ, противомалярийный препарат «Хлоракин», интерфероны, а также «Ремдесивир» и «Тосилизумаб».

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Мясников отметил, что ни одно из перечисленных лекарств не является универсальным. Об эффективности некоторых нельзя судить из-за недостаточного количества наблюдений, другие же действуют на вирус не совсем понятным для врачей образом.

Доктор подчеркнул, что его пост был обзором общего положения вещей, а не руководством к действию. Мясников напомнил, что любое лечение должен всегда назначать врач.

Ранее Мясников заявлял, что эпидемия коронавируса продлится около месяца, до середины апреля. Однако повторная вспышка, по мнению доктора, может произойти осенью.

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