Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса. Видеозапись опубликовал продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram.

Фото опубликовано @razin_andrei_lm

По словам доктора Мясникова, эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина. Доктор предположил, что оптимальный срок для карантина — один месяц.

Ранее в марте доктор Мясников объяснил пользу коронавируса и призвал не бояться его распространения по миру. Он заявил, что коронавирус оказался полезен для человечества. «Мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов и, может, станет умнее и бдительнее», — пояснил врач.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Общее число погибших из-за коронавируса в мире достигло 9982, общее число случаев заражения составило более 241 тысячи, из них выздоровели более 86 тысяч человек.

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