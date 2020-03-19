Facebook и Instagram начали информировать россиян о коронавирусе

Facebook и Instagram запустили модуль с официальной информацией от Роспотребнадзора о коронавирусе. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Виджет, автоматически появляющийся в начале новостной ленты в приложениях, призывает пользователей предотвратить распространение коронавируса. Ссылка ведет на раздел сайта Роспотребнадзора, где содержится официальная информация о вирусе и рекомендации по борьбе с его распространением.

«Собственное здоровье и здоровье близких важно для каждого человека. Изучите актуальную информацию, которую публикует Роспотребнадзор, и узнайте, как вы можете предотвратить распространение ранее неизвестного коронавируса (COVID-19)», — гласит подпись.

Аналогичный модуль ранее был запущен и со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения. Помимо этого, администрация Facebook заявляла, что будет бороться с фейками и дезинформацией о коронавирусе.

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