Роспотребнадзор рассказал о принятых до Нового года мерах против коронавируса

Роспотребнадзор с 31 декабря начал принимать меры для борьбы с коронавирусом в России. Об этом в эфире Первого канала рассказала глава ведомства Анна Попова, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Она пояснила, что ее ведомство восприняло первую информацию о вирусе как «посыл к действию». В частности, было принято решение усилить заслон на границе.

Попова признала, что ограничения создают неудобства, однако «надо было не допустить завоз инфекции» в момент ее расцвета в Китае.

Ранее 18 марта ученые МГУ рассказали, что могут создать вакцину от коронавируса за три месяца.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!