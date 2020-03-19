Россиянам рассказали о правилах домашнего карантина из-за коронавируса

Россиянам рассказали о правилах карантина из-за коронавируса. Основные принципы поведения в условиях самоизоляции опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Согласно принятым в столице и области нормативным актам, всем людям, недавно вернувшимся из стран с неблагополучной коронавирусной ситуацией, необходимо самоизолироваться на две недели. Эти меры обязаны соблюдать и те, кто имел контакт с больными. В ведомстве напомнили, что первым делом эта группа людей должна сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и начать соблюдать строгий карантин.

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Главное и основное правило нахождения на карантине — никуда не выходить. В Роспотребнадзоре уточнили, что никакие причины как, например, вынос мусора или поход в магазин за продуктами, не считаются уважительными. Мусор предлагается плотно упаковывать и выставить за пределы квартиры. Попросить выбросить его можно друзей или соседей. Кроме того, в доме необходимо регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Человеку с подтвержденным коронавирусом лучше находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены и постоянно носить маску. Для исключения передачи вируса своим близким в федеральной службе настоятельно рекомендуют исключить контакты с членами своей семьи, поддерживая с ними связь по телефону или по интернету. В случае, если носитель вируса успел пообщаться с ними, родственники будут также оправлены на 14-дневную изоляцию.

Выбор именно такого карантинного срока неслучаен, так как он соответствует инкубационному периоду коронавирусной инфекции. Обычно болезнь проявляет свои первые симптомы в течение двух недель. В ведомстве также напомнили, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем.

Не все эксперты разделяют мнение, что подобные карантинные меры необходимы и действенны при борьбе с коронавирусом. По данным профессора медицины Стэнфордского университета Джона Иоаннидиса, последствия всеобщего карантина по всему миру могут оказаться опаснее для общества, чем его свободное распространение. Ученый напомнил, что введение особо жестких мер приводит к перегрузке системы здравоохранения. В дальнейшем это может привести к серьезным последствиям для экономики, общества и психического здоровья людей. Иоаннидис также пишет, что коэффициент смертности от коронавируса еще окончательно не известен, прогнозируя, что он может быть сопоставим со смертностью от сезонного гриппа.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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