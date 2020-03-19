Россиянам рассказали о правилах домашнего карантина из-за коронавируса

Россиянам рассказали о правилах карантина из-за коронавируса. Основные принципы поведения в условиях самоизоляции опубликовали на сайте Роспотребнадзора.
Согласно принятым в столице и области нормативным актам, всем людям, недавно вернувшимся из стран с неблагополучной коронавирусной ситуацией, необходимо самоизолироваться на две недели. Эти меры обязаны соблюдать и те, кто имел контакт с больными. В ведомстве напомнили, что первым делом эта группа людей должна сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и начать соблюдать строгий карантин.
Главное и основное правило нахождения на карантине — никуда не выходить. В Роспотребнадзоре уточнили, что никакие причины как, например, вынос мусора или поход в магазин за продуктами, не считаются уважительными. Мусор предлагается плотно упаковывать и выставить за пределы квартиры. Попросить выбросить его можно друзей или соседей. Кроме того, в доме необходимо регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.
Человеку с подтвержденным коронавирусом лучше находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены и постоянно носить маску. Для исключения передачи вируса своим близким в федеральной службе настоятельно рекомендуют исключить контакты с членами своей семьи, поддерживая с ними связь по телефону или по интернету. В случае, если носитель вируса успел пообщаться с ними, родственники будут также оправлены на 14-дневную изоляцию.
Выбор именно такого карантинного срока неслучаен, так как он соответствует инкубационному периоду коронавирусной инфекции. Обычно болезнь проявляет свои первые симптомы в течение двух недель. В ведомстве также напомнили, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем.
Не все эксперты разделяют мнение, что подобные карантинные меры необходимы и действенны при борьбе с коронавирусом. По данным профессора медицины Стэнфордского университета Джона Иоаннидиса, последствия всеобщего карантина по всему миру могут оказаться опаснее для общества, чем его свободное распространение. Ученый напомнил, что введение особо жестких мер приводит к перегрузке системы здравоохранения. В дальнейшем это может привести к серьезным последствиям для экономики, общества и психического здоровья людей. Иоаннидис также пишет, что коэффициент смертности от коронавируса еще окончательно не известен, прогнозируя, что он может быть сопоставим со смертностью от сезонного гриппа.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения