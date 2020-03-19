Россиянам рассказали о питании при удаленной работе

При удаленном режиме работы рекомендуется убрать из рациона питания жирные продукты и сладкое. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, это связано со снижением физической активности. «Не надо паники. Живи, как жил, но пойми: свято место пусто не бывает. Если ты снизил физическую активность, а ешь так же, как раньше, а может быть, и больше, потому что, сидя дома, до холодильника дотянуться легко. Всякий невольно, может, себя избыточно кормит», — сказал диетолог.

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Тутельян подчеркнул необходимость потреблять такое количество калорий, которое может быть потрачено при работе из дома. «Закон один: сколько съел энергии в калориях, столько изволь потратить. Будешь тратить больше — будешь худеть, будешь тратить меньше — будешь толстеть», — объяснил он.

Ранее стало известно, что в российском трудовом законодательстве может появиться пункт о возможности совмещать работу в офисе с удаленной работой, с такой инициативой выступили в ОНФ на фоне распространения коронавируса. При условии выполнения полного объема работ зарплата работника не должна уменьшиться.

По данным на 18 марта, в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находится в Москве. В мире насчитывается 220 тысяч зараженных, 9 тысяч из них скончались, 85,7 тысячи выздоровели. Правительство России назвало нынешнюю эпидемию одним из самых тяжелых для здравоохранения кризисов за последние 50 лет.

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