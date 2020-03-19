Россиянам рассказали о питании при удаленной работе

При удаленном режиме работы рекомендуется убрать из рациона питания жирные продукты и сладкое. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, это связано со снижением физической активности. «Не надо паники. Живи, как жил, но пойми: свято место пусто не бывает. Если ты снизил физическую активность, а ешь так же, как раньше, а может быть, и больше, потому что, сидя дома, до холодильника дотянуться легко. Всякий невольно, может, себя избыточно кормит», — сказал диетолог.
Тутельян подчеркнул необходимость потреблять такое количество калорий, которое может быть потрачено при работе из дома. «Закон один: сколько съел энергии в калориях, столько изволь потратить. Будешь тратить больше — будешь худеть, будешь тратить меньше — будешь толстеть», — объяснил он.
Ранее стало известно, что в российском трудовом законодательстве может появиться пункт о возможности совмещать работу в офисе с удаленной работой, с такой инициативой выступили в ОНФ на фоне распространения коронавируса. При условии выполнения полного объема работ зарплата работника не должна уменьшиться.
По данным на 18 марта, в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находится в Москве. В мире насчитывается 220 тысяч зараженных, 9 тысяч из них скончались, 85,7 тысячи выздоровели. Правительство России назвало нынешнюю эпидемию одним из самых тяжелых для здравоохранения кризисов за последние 50 лет.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения