В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в разговоре с сетевым изданием «Ридус».

«Разрешенная доза алкоголя равняется нулю. Понятно, что если 20 миллилитров крепкого алкоголя выпить, наверное, вреда это не принесет. Если уж выпивать, то, наверное, это должно быть сухое вино», — сказал он, подчеркнув, что алкоголь может скорее удлинить время выздоровления.

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Кроме того, Брюн отметил, что количество людей, находящихся на карантине, недостаточно велико для изменения статистики по употреблению алкоголя в целом по стране. «Не ожидаю ничего такого драматичного в этом смысле», — отметил он.

Также Брюн развеял миф о том, что водка якобы спасает от всех болезней. «Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо длительного профилактического воздействия алкоголь не окажет. Если алкоголь принимать внутрь для профилактики, то это должно быть такое количество, которое будет равно смертельной дозе», — уточнил он.

В заключение нарколог подчеркнул, что курение также не способно обезопасить от коронавируса, поскольку из-за него процессы проходят более патологично.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев заражения новым коронавирусом. За сутки выявлено 33 новых случая заражения.

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