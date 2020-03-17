Греф выступил за легализацию доставки лекарств и алкоголя из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф выступил за легализацию доставки на дом безрецептурных лекарств и алкоголя из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас работаем с правительством и Госдумой с тем, чтобы легализовать продажу лекарств и алкоголя через интернет, потому что для больных людей это, конечно, лекарства, для тех, кто в самоизоляции — алкоголь», — отметил Греф.

По его словам, в настоящее время разрабатывается специальная линейка банковских и небанковских сервисов. Глава Сбербанка подчеркнул, что особый фокус — на развитие дистанционных сервисов.

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Ранее Греф посоветовал россиянам как можно меньше пользоваться наличными деньгами. По его мнению, в сложившейся ситуации нужно использовать бесконтактные платежи. Кроме того, из-за распространения коронавируса в России Сбербанк в ближайшее время проведет перестройку своей работы.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93, информация о смертях от вируса не поступала.

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