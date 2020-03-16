Российские банки обеспечили «чистыми» деньгами из-за коронавируса

ЦБ обеспечил банки чистыми банкнотами, деньги выдерживают в течение 14 дней из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

«Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, составляет 3-4 дня», — рассказали в Центробанке. Кроме того, регулятор напомнил, что после использования наличных денег необходимо вымыть руки, поскольку в теории вирус может распространяться и через бумажные носители.

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Ранее в «Гознаке» сообщили о том, что при изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе и от коронавируса. В организации указывали, что поверхность денег не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов, но в целях профилактики мыть руки после обращения с ними все же нужно.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93, информация о смертях от вируса не поступала.

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