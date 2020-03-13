Российские деньги защитили от коронавируса

При изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от китайского коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе «Гознака», сообщает РИА Новости.

Представитель организации объяснил, что поверхность денег не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов, но в целях профилактики мыть руки после обращения с ними все же надо.

Ранее стало известно, что из-за возможности передавать коронавирус через наличные деньги Национальный банк Украины решил не обрабатывать в течение двух недель наличность, поступающую к ним из банков. Только после периода «карантина» сотрудники смогут перебирать гривны, а потом снова выпускать в оборот.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что опасности заразиться COVID-19 через посылки и письма из Китая не существует, поскольку коронавирус способен жить на них всего несколько часов.

Другие исследователи утверждают, что риск заражения сохраняется на протяжении девяти дней при контакте с поверхностями из металла, пластика или стекла, если их перед этим предварительно не дезинфицируют.

Ранее сообщалось, что COVID-19 диагностирован у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи. Предварительно она заразилась при посещении Великобритании.

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