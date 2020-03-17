Россиянам посоветовали отказаться от наличных денег из-за коронавируса

Россиянам стоит как можно меньше пользоваться наличными деньгами. Отказаться от такого способа оплаты посоветовал глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, в сложившейся ситуации нужно использовать бесконтактные платежи. Слова Грефа приводит RNS.
Кроме того, из-за распространения коронавируса в России Сбербанк в ближайшее время проведет перестройку своей работы, указывает РИА Новости. Что именно собираются поменять, пока не уточняется. «Кризис с коронавирусом подтолкнет Сбербанк к тому, чтобы почти на 100 процентов заменить физические контакты с клиентами удаленными услугами», — пояснил он. Одновременно Греф заверил, что драматических последствий ни для банка, ни для клиентов от вируса не будет.
Ранее Центробанк объявил, что начал обеспечивать банки чистыми банкнотами, деньги выдерживают в течение 14 дней. Регулятор напомнил, что после использования наличных денег необходимо вымыть руки, поскольку в теории вирус может распространяться и через бумажные носители.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93, информация о смертях от вируса не поступала.