Полиция Москвы призвала запретить продажу алкоголя в сети из-за коронавируса

Начальник управления МВД по Москве Олег Баранов выступил против продажи алкоголя в интернете и призвал запретить ее на законодательном уровне. Об этом он заявил в Мосгордуме, отвечая на предложение о легализации онлайн-торговли безрецептурных лекарств и алкоголя из-за ситуации с коронавирусом, передает «Интерфакс».

Полицейский указал на риск дистанционной продажи некачественных спиртных напитков, так как силовики в этом случае теряют возможность взаимодействовать напрямую с продавцами и предъявлять им претензии к качеству. Баранов считает, что онлайн-торговлю алкоголя надо запрещать и добавил, что продавцы идут на всевозможные уловки, чтобы обойти действующее законодательство.

17 марта глава Сбербанка Герман Греф высказался за легализацию доставки на дом безрецептурных лекарств и алкоголя в связи с введением карантина в ряде регионов страны из-за коронавируса. По его словам, ведется работа с правительством и Госдумой с тем, чтобы легализовать продажу этих товаров в интернете, потому что препараты нужны больным людям, а спиртные напитки — тем, кто в самоизоляции.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны. Во всем мире коронавирусом заразились 198,1 тысячи человек, более 7,9 тысячи умерли, а 81,9 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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