Пункт о частично удаленной работе предложили добавить в Трудовой кодекс

В российском трудовом законодательстве может появиться пункт о возможности совмещать работу в офисе и из дома, сообщают «Известия». Соответствующее письмо от сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексея Комиссарова направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.
Инициативу о введении неполной дистанционной занятости планируют обсудить в марте в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В обсуждении примут участие представители Минтруда, профсоюзов и объединений работодателей. Идея возникла на фоне распространения коронавируса.
Законопроект о поправках в Трудовой кодекс разработан в ОНФ. Там предложили дополнить документ статьей «Временная удаленная работа». Такой режим работы можно будет установить через дополнительное соглашение к трудовому договору, в том числе в электронном формате. Место для дистанционной работы сотрудник сможет выбирать самостоятельно. При условии выполнения полного объема работ его зарплата не должна уменьшиться.
Сейчас закон позволяет трудиться либо на рабочем месте, либо удаленно, однако фактически практика частичной работы из дома уже существует в некоторых российских компаниях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на дистанционную работу из-за эпидемической ситуации в городе.
В России зафиксировано 147 случаев заражения, большая часть — в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности из-за распространением инфекции. Всего в мире, по последним данным, инфицировано почти 220 тысяч человек. 85,7 тысячи вылечились, девять тысяч скончались.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения