Пункт о частично удаленной работе предложили добавить в Трудовой кодекс

В российском трудовом законодательстве может появиться пункт о возможности совмещать работу в офисе и из дома, сообщают «Известия». Соответствующее письмо от сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексея Комиссарова направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

Инициативу о введении неполной дистанционной занятости планируют обсудить в марте в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В обсуждении примут участие представители Минтруда, профсоюзов и объединений работодателей. Идея возникла на фоне распространения коронавируса.

Законопроект о поправках в Трудовой кодекс разработан в ОНФ. Там предложили дополнить документ статьей «Временная удаленная работа». Такой режим работы можно будет установить через дополнительное соглашение к трудовому договору, в том числе в электронном формате. Место для дистанционной работы сотрудник сможет выбирать самостоятельно. При условии выполнения полного объема работ его зарплата не должна уменьшиться.

Сейчас закон позволяет трудиться либо на рабочем месте, либо удаленно, однако фактически практика частичной работы из дома уже существует в некоторых российских компаниях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на дистанционную работу из-за эпидемической ситуации в городе.

В России зафиксировано 147 случаев заражения, большая часть — в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности из-за распространением инфекции. Всего в мире, по последним данным, инфицировано почти 220 тысяч человек. 85,7 тысячи вылечились, девять тысяч скончались.

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